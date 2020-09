ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಎಡಿಜಿ, ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್

ಭೋಪಾಲ್: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ (ಎಡಿಜಿ) ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಪತ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಶರ್ಮಾ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶರ್ಮಾ, ನಾನು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗಿದ್ದರೆ ಆಕೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ, ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ದುರದೃಷ್ಟರ.

ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ 32 ವರ್ಷ. 2008ರಲ್ಲಿ ಆಕೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಳು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ 2008ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಕೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ನನ್ನದೇ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

We've been married for 32 years, in 2008 she had complained against me. But the point is, since 2008 she has been living in my house, enjoying all facilities & travelling abroad on my expenses: Additional DG Purshottam Sharma on video showing him beating his wife. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/CAfL3yo6Ys

