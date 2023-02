ಅಹಮದಾಬಾದ್‌: ಗುಜರಾತ್‌ನ ಪಟಾನ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್‌ ಹಾಗೂ ಜೀಪ್ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಧನ್‌ಪುರ ಬಳಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಜೀಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೀಪ್‌ನ ಟೈರ್ ಏಕಾಏಕಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಜೀಪ್‌ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಟ್ರಕ್‌ಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಕೆ. ಪಾಂಡ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತರನ್ನು ಸಂಜುಭಾಯ್ ಫುಲ್ವಾಡಿ (50), ದೂದಾಭಾಯಿ ರಾಥೋಡ್ (50), ರಾಧಾಬೆನ್ ಪರ್ಮಾರ್ (35), ಕಾಜಲ್ ಪರ್ಮಾರ್ (59), ಸೀಮಾಬೆನ್ ಮಿಥುನ್‌ಭಾಯ್ ವಂಜಾರಾ (24) ಅಮೃತಾ ವಂಜಾರಾ (15), ಪಿನಾಲ್ಬೆನ್ ವಂಜಾರಾ (7) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಾಲಕರು ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Gujarat | Seven people were killed in a road accident near Varahi in Patan district today. The incident occurred when their jeep rammed into a truck.

Case registered, investigation underway. pic.twitter.com/RS57MN4YZC

