ತಾಯಿಯನ್ನು ನಿರ್ಗತಿಕಳಾಗಿ ಸಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ನವಜೋತ್‌ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು: ಸಹೋದರಿಯ ಆರೋಪ

ಚಂಡೀಗಢ: ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸೋದರ ನವಜೋತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಸಿಧು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಆಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಸೋದರಿ ಸುಮನ್‌ ತೂರ್‌ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘1986 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಸಿಧು ತಾಯಿಯನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರು. 1989ರಲ್ಲಿ ಆಕೆ ದೆಹಲಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು’ ಎಂದು ಸುಮನ್‌ ಅವರು ಸೋದರನ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್‌ಐ ಶುಕ್ರವಾರ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಸಿಧು ಸೋದರಿ ಸುಮನ್‌ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಸುಮನ್‌ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಿಧು ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

#WATCH | Chandigarh: Punjab Congress chief Navjot Singh Sidhu's sister from the US, Suman Toor alleges that he abandoned their old-aged mother after the death of their father in 1986 & she later died as a destitute woman at Delhi railway station in 1989.

(Source: Suman Toor) pic.twitter.com/SveEP9YrsD

— ANI (@ANI) January 28, 2022