ಜೈಪುರ: ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಬಾಲಕನ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ದಲಿತ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಂದಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗ (ಎನ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಹಣಕಾಸು ಗಲಾಟೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 34 ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅನಿತಾ ರೇಗಾರ್‌ಗೆ ಆಕೆಯ ಸಂಬಂಧಿಗಳೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಎನ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

#Horrific Another terrible incident happened in Rajasthan's Jaipur. A female #Dalit teacher was burnt alive. She died in the hospital due to severe burns due to fire. pic.twitter.com/POOMntLU8a

