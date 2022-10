ನವದೆಹಲಿ: ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಅವರು ಬ್ರಿಟನ್‌ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌, ನಟ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಿಷಿ ಅವರನ್ನು ‘ವೈಸ್‌ರಾಯ್‌’ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ಫೊಸಿಸ್‌ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಮಗಳು ಅಕ್ಷತಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಗಂಡ ರಿಷಿ ಸುನಕ್‌ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್‌ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಿಳಿಯನಲ್ಲದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ರಿಷಿ ಪಾತ್ರರಾದರು.

T 4449 - Bharat mata ki Jai 🚩🚩🚩

Now the UK finally has a new Viceroy as its Prime Minister from the Mother Country .. 🇮🇳

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 24, 2022