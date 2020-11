ನಿವಾರ್ ತೀವ್ರತೆ ದುರ್ಬಲ: ಪುದುಚೇರಿ ಕರಾವಳಿ ದಾಟಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

ಚೆನ್ನೈ: ‘ನಿವಾರ್’‌ ಚಂಡಮಾರುತ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 2.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪುದುಚೇರಿ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು ಚಂಡಮಾರುತದ ತೀವ್ರತೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿವಾರ್ ಚಂಡಮಾರುತದ ತೀವ್ರತೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 233 ಮಿ.ಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಕಡಲೂರಿನಲ್ಲಿ 237 ಮಿ.ಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

SEVERE CYCLONIC STORM ‘NIVAR’ WOULD MOVE NORTHWEST WARDS AND WEAKEN FURTHER INTO A CYCLONIC STORM DURING NEXT 03 HOURS.https://t.co/XZd6NinWQK pic.twitter.com/4y5tTIUzBb

— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 26, 2020