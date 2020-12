ಇ.ಡಿ ಕ್ರಮ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ: ಉಮರ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ

ಶ್ರೀನಗರ: ‘ನನ್ನ ತಂದೆ ಫಾರೂಕ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ₹ 12 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ) ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಥನೆಯೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಫಾರೂಕ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಪುತ್ರ ಉಮರ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅವ್ಯವಹಾರ ಕುರಿತಂತೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಇ.ಡಿ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಫಾರೂಕ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.

‘ಇ.ಡಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ. ಈ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು 1970ರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 2003ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೋ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಈ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತನ್ನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ ವಿಫಲವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಉಮರ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Dr Abdullah is in touch with his lawyers & will fight all these baseless charges in the one place that matters - a court of law, where everyone is presumed to be innocent & is entitled to a fair trial unlike in the court of the media or the court of BJP managed social media.

