ಕೊರೊನಾ ಲ್ಯಾಬ್‌ ಸೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನಲು ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ: ಐಸಿಎಂಆರ್‌ ನಿವೃತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ನ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾದಗಳನ್ನು ಪುಷ್ಠೀಕರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯ (ಐಸಿಎಂಆರ್‌) ನಿವೃತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

'ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಕೃತಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದೇ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತಗುಲಿದ ಸೋಂಕೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಲು ಪುರಾವೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ,' ಎಂದು ಐಸಿಎಂಆರ್‌ನ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ ರಮಣ್‌ ಗಂಗಖೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

We still don’t have evidence if it's (COVID19) artificially created nor there's proof that it has come as a zoonotic infection. Need to wait for evidence to say anything conclusively: Dr Raman R Gangakhedkar, former head scientist of epidemiology & communicable disease at ICMR pic.twitter.com/6IhgdFUak5

