ಮುಂಬೈ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಲಗಾಂವ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೋಪ್ಡಾ ಬಳಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡು ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತುದಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೂರುಲ್ ಅಮೀನ್ (28) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಪೈಲಟ್, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಅನಿಷ್ಕಾ ಗುರ್ಜರ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಸ್ಥಳಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುರ್ಜರ್ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ಆಸನಗಳ ಇಟಲಿ ನಿರ್ಮಿತ ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನವು ಧುಲೆ ನಗರದ ಶಿರ್‌ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಎನ್‌ಎಂಐಎಂಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನವು ಶಿರ್‌ಪುರದಿಂದ ಟೇಕಾಫ್‌ ಆಗಿತ್ತು.

‘ನಾವೊಬ್ಬ ಪೈಲಟ್‌ನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪೈಲಟ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಎನ್‌ಎಂಐಎಂಎಸ್ ವಿಮಾನಯಾನ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಿತೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ‘ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್’ಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾಯಾನ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ, ತನಿಖಾ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.

Shocked to hear about the tragic crash of a training aircraft that belonged to the NMIMS Academy of Aviation, Maharashtra. An investigation team is being rushed to the site.

