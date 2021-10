ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಂತಸ

ನವದೆಹಲಿ: ಗುಜರಾತ್‌ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಜನರು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ಗುಜರಾತ್‌ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿನಗರ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತದಾರರಿಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Results of the local body polls across Gujarat and Gandhinagar Municipal Corporation reaffirm the deep-rooted bond between the people of Gujarat and BJP.

Gratitude to the people for repeatedly blessing us. Kudos to all @BJP4Gujarat Karyakartas for working hard at the grassroots.

— Narendra Modi (@narendramodi) October 5, 2021