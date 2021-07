ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) ವಿಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸದಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಗಾಂಧಿನಗರ ರಾಜಧಾನಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಮಹೇಶನ-ವಾರೆಥಾ ವಿದ್ಯುದೀಕೃತ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವ ಸುರೇಂದ್ರನಗರ್‌-ಪಿಪವಾವ್‌ ವಿಭಾಗಗಳು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೋದಿ, ಗುಜರಾತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿನ ನೇಚರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನೂ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಂಧಿನಗರ ಮತ್ತು ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸೂಪರ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿನಗರ ಮತ್ತು ವಾರೆಥಾ ನಡುವೆ ದುರಸ್ತಿ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ʼಜುಲೈ 16ರ ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಪರಿಸರ, ಪ್ರಕೃತಿ, ರೈಲ್ವೇ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿವೆʼ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

At 4:30 PM tomorrow, 16th July, a range of interesting development works will be inaugurated in Gujarat. These works cover the environment, nature, railways and science. https://t.co/X9zvHqxEU7

Gujarat Science City is a place that I am very passionate about. When I served as CM, I had the opportunity to work towards developing it into a vibrant hub for encouraging science and innovation. Tomorrow, the Aquatics and Robotics Galleries and Nature Park would be inaugurated. pic.twitter.com/5wm4WR02F7

— Narendra Modi (@narendramodi) July 15, 2021