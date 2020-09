ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯ ಗಲಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜವಾಹರ್‌ಲಾಲ್‌ ನೆಹರೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಮಾಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಖಂಡ ಉಮರ್‌ ಖಾಲಿದ್‌ ಅವರನ್ನು ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ (ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) ಕಾಯ್ದೆ (ಯುಎಪಿಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಉಮರ್‌ರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸತತ 11 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಸೋಮವಾರ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಗಲಭೆ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಪರಾಧ ದಳ ಉಮರ್‌ ಖಾಲಿದ್‌ರನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2ರಂದು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿತ್ತು. ಗಲಭೆ ಹಿಂದಿನ ಪಿತೂರಿ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತ್ತು. ಗಲಭೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಉಮರ್‌ ಮೇಲೆ ಯುಎಪಿಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಪೊಲೀಸರು ಉಮರ್‌ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್‌ ಸಹ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉಮರ್‌ ಬಂಧನದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಯಾಸ್‌ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

My son Umar Khalid has been arrested tonight at 11:00 pm by Special Cell, Delhi Police under UAPA. Police was questioning him since 1:00 pm. He has been implicated in Delhi Riots. #StandWithUmarKhalid

— Ilyas SQR (@sqrIlyas1) September 13, 2020