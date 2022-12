ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೇ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ (ಯುಸಿಸಿ)ಯ ಖಾಸಗಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಕಿರೋಡಿ ಲಾಲ್ ಮೀನಾ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ಒಟ್ಟು 63 ಸದಸ್ಯರು ಮಸೂದೆ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿದರೆ, 23 ಸದಸ್ಯರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತಚಲಾಯಿಸಿದರು.

ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಿಜು ಜನತಾ ದಳ ಸದನದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದವು.

ಹಲವು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುಸಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಅಂಶವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರೆಗೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿಲ್ಲ.

ನಾಗರಿಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಯುಸಿಸಿ, ಧರ್ಮ, ಲಿಂಗದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.

