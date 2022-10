ವಿಡಿಯೊ: ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಭಾರತ್ ಜೋಡೊ ಯಾತ್ರೆ ಈಗ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಧರ್ಮಪುರದಿಂದ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ರಾಹುಲ್ ಅಲ್ಲಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.

ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಮಾಲು ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ, ಅವರ ಜೊತೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಭದ್ರಾಚಲಂನ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರ, ‘ಕೊಮ್ಮು ಕೋಯಾ’ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೊ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲಾತೀತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಭಂಡಾರ. ಕೊಮ್ಮು ಕೋಯಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ನೃತ್ಯಗಾರರ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಅವರ ಕಲೆ ಅವರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Our tribals are the repositories of our timeless cultures & diversity.

Enjoyed matching steps with the Kommu Koya tribal dancers. Their art expresses their values, which we must learn from and preserve. pic.twitter.com/CT9AykvyEY

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 29, 2022