ಪುಣೆ: ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿ ನೋವಾವ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆಯ ಟ್ರಯಲ್‌ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮಿತಿ ಕೋರಿ ಪುಣೆಯ ಸೀರಂ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ಅದಾರ್‌ ಪೂನಾವಾಲಾ ಶನಿವಾರ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ‘ಕಂಪನಿಯು ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Our partnership for a COVID-19 vaccine with @Novavax has also published excellent efficacy results. We have also applied to start trials in India. Hope to launch #COVOVAX by June 2021!

