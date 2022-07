ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಸಂಸದರು ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಎದುರು ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಬಿಜೆಪಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಸಂಸದರು ಸಂಸತ್‌ ಆವರಣದ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕುಳಿತು, ಮಾಂಸ (ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್‌) ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ಸಂಸದರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಹಾರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಾಕದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ 20 ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಒಟ್ಟು 24 ಸಂಸದರನ್ನು ಕಲಾಪದಿಂದ ವಾರದ ಅವಧಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಮಾನತು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಸದರು ಸಂಸತ್‌ ಆವರಣದ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಕ್ತಾರ, ಶೆಹಜಾದ್‌ ಪೂನಾವಾಲ, ‘ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸತ್ತಿನ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಕೆಲವು ಸಂಸದರು 'ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್' ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ಯೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೃಢ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯೋ, ಪ್ರಹಸನವೋ, ವಿಹಾರವೋ ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

As per media reports, some suspended MPs protesting in front of Gandhi statue in Parliament consumed 'Tandoori Chicken'.Everyone knows Gandhi ji had staunch views on slaughter of animals. Many people are asking if this was a protest or a farce & a picnic: Shehzad Poonawalla, BJP pic.twitter.com/46S3U6I9DT

