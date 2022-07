ಕೊಯಮತ್ತೂರು: 13 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 17 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮಿಂಗ್‌ ಲಾಂಗ್ವೆಜ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲಿತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಅರ್ನವ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ‘ಎಎನ್‌ಐ’ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅರ್ನವ್‌ ಶಿವರಾಮ್‌, ‘ನಾನು 4 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಲಾಂಗ್ವೆಜ್‌ಗಳಾದ ಜಾವಾ ಮತ್ತು ಪೈಥಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 17 ಪ್ರೊಗ್ರಾಮಿಂಗ್‌ ಲಾಂಗ್ವೆಜ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

‘13 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 17 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಾಂಗ್ವೆಜ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಟೊ-ಪೈಲಟ್‌ಗಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಅರ್ನವ್‌ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಬಾಲಕನಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನೂ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್‌ಐ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

Tamil Nadu | Coimbatore's Arnav Sivram becomes one of the youngest children to have learnt 17 computer languages at the age of 13

I started learning computers when I was in 4th grade. I have learnt 17 programming languages including Java & Python, he said pic.twitter.com/FTehgFHrBt

— ANI (@ANI) July 2, 2022