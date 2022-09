ಹಿಜಾಬ್‌ ಧರಿಸಿ ಓಣಂ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ: ಕೇರಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್‌

ಮಲಪ್ಪುರ (ಕೇರಳ): ಇಲ್ಲಿನ ವಂಡೂರಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಿಜಾಬ್‌ ಧರಿಸಿ ಓಣಂ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಓಣಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಗುಂಪೊಂದು ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಹಿಜಾಬ್‌ ಧರಿಸಿ ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೊಗೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕ ಶಶಿ ತರೂರ್‌ ಅವರು ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಂಡೂರು ಶಾಸಕ ಎ.ಪಿ. ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ತಮ್ಮ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಪೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್‌ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

Onam celebration at Wandoor higher secondary school, Malappuram.

Dedicated to the low lives who says Onam is a Hindu festival and to our neighbour state that denied education to Hijab wearing girls pic.twitter.com/ku4elyNpj8

— Comrade Mahabali (@mallucomrade) September 3, 2022