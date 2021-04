ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಆರಂಭ, 35 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಕೋವಿಡ್‌–19 ಎರಡನೇ ಅಲೆಯು ತೀವ್ರವಾಗಿರುವ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೇ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಹೊರಗೆ ಮತದಾರರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಲ್ದಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರು, ಮುರ್ಶಿದಾಬಾದ್‌ ಮತ್ತು ಬಿರ್‌ಭೂಮ್‌ನ ತಲಾ 11 ಹಾಗೂ ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಏಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 35 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 11,860 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಬುಧವಾರ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌–19 ದೃಢಪಟ್ಟ 17,207 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಸೋಂಕಿನಿಂದ 77 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Voting began with a half an hour delay due to a glitch in the EVM, at polling booth number 188 in Birbhum.

