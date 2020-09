ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ₹80,000 ಕೋಟಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆಯೇ?–ಅದಾರ್ ಪೂನಾವಾಲಾ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸೆರಮ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿಇಒ ಅದಾರ್‌ ಪೂನಾವಾಲಾ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆರಮ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ನ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ 'ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್‌' ಕ್ಲಿನಿಕಲ್‌ ಟ್ರಯಲ್‌ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ ₹80,000 ಕೋಟಿ ಇದೆಯೇ? ಎಂದು ಅದಾರ್‌ ಪೂನಾವಾಲಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ₹80,000 ಕೋಟಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆಯೇ? ಏಕೆಂದರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಲಸಿಕೆ ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿತರಿಸಲು ಅಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾದ ಸವಾಲು' ಎಂದು ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಬೇಕಿದೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಸುವವರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

