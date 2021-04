ಕೋವಿಡ್‌: ಜೈಡಸ್‌ ಕಂಪನಿಯ 'ವಿರಾಫಿನ್‌' ತುರ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಡಿಸಿಜಿಐ ಅನುಮತಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಜೈಡಸ್‌ ಕ್ಯಾಡಿಲಾ ಕಂಪನಿಯ ವೈರಸ್‌ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಔಷಧಿ ‘ವಿರಾಫಿನ್‌’ ಅನ್ನು ಕೋವಿಡ್‌ ರೋಗಿಗಳ ತುರ್ತು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕ (ಡಿಸಿಜಿಐ) ಇಲಾಖೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಸೌಮ್ಯ ಲಕ್ಷಗಳು ಇರುವ ವಯಸ್ಕ ಕೋವಿಡ್‌ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ‘ವಿರಾಫಿನ್‌’ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ತುರ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡಲು ಡಿಸಿಜಿಐ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಜೈಡಸ್‌ ಕ್ಯಾಡಿಲಾ ಕಂಪನಿತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸೌಮ್ಯ ಲಕ್ಷಗಳು ಇರುವ ಕೋವಿಡ್‌ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಈ ಔಷಧಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಈ ಔಷಧಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕೋವಿಡ್‌ ರೋಗಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಡಿಲಾ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Drugs Controller General of India (DGCI) approves emergency use for Zydus Cadila's Pegylated Interferon alpha-2b, ‘Virafin’ for treating moderate #COVID19 infection in adults. pic.twitter.com/bXBvHZaIBp

— ANI (@ANI) April 23, 2021