ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 9,400 ವಯಲ್ಸ್‌ ಆ್ಯಂಪೊಟೆರಿಸಿನ್‌: ಸದಾನಂದ ಗೌಡ

ನವದೆಹಲಿ: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 9,400 ವಯಲ್ಸ್‌ ಲಿಪೊಸೊಮಲ್‌ ಆ್ಯಂಪೊಟೆರಿಸಿನ್‌ ಲಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಡಿ.ವಿ.ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಇಂದು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ 9,400 ವಯಲ್ಸ್‌ ಸೇರಿ ಈವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 49,870 ಬಾಟಲುಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Additional 9,400 vials of #LiposomalAmphotericin B have been allocated to #Karnataka today.

So far, total 49,870 vials of the drug have been made to the state.

Besides this, 4,680 vials of #ConventionalAmphotericin B have also been allocated to Karnataka today.@PIBBengaluru

