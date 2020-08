Covid-19 Karnataka Update: ಒಂದೇ ದಿನ 6,495 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು, 7238 ಜನ ಗುಣಮುಖ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸೋಮವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ 7,238 ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದು 6,495 ಜನರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 2,49,467 ಮಂದಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು 6,495 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, 113 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

6,495 new COVID-19 cases, 7,238 discharges and 113 deaths reported in Karnataka in the last 24 hours, taking total cases to 3,42,423 including 2,49,467 discharges and 5,702 deaths: State Health Department pic.twitter.com/ydr5wIKVjk

— ANI (@ANI) August 31, 2020