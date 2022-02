Karnataka Covid Update: 1,405 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ, 26 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 1,405 ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, 26 ಸೋಂಕಿತರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 39,29,642 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಇದುವರೆಗೆ 39,691 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈವರೆಗೆ 38,63,085 ಮಂದಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 26,832 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು 765 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, 6 ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿತರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರ ಶೇ 1.91 ರಷ್ಟಿದೆ.

Test positivity rate falls below 2% in Karnataka today:

◾New cases in State: 1,405

◾New cases in B'lore: 765

◾Positivity rate in State: 1.91%

◾Discharges: 5,762

◾Active cases: State- 26,832; B'lore- 11k

◾Deaths:26 (B'lore- 6)

◾Tests: 73,286#COVID19 #Covid_19

— Dr Sudhakar K (@mla_sudhakar) February 15, 2022