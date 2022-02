Karnataka Covid Update: 8,425 ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಒಟ್ಟು 8,425 ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 97,781 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದ್ದು, ಭಾನುವಾರ 47 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 39,347ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ 19,800 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Daily new cases fall below 10k in Karnataka today:

◾New cases in State: 8,425

◾New cases in B'lore: 3,822

◾Positivity rate: State - 6.5%; Blore - 5.9%

◾Discharges: 19,800

◾Active cases: State- 97,781; B'lore- 40k

◾Deaths:47 (B'lore- 17)

◾Tests: 1,29,337#COVID19

— Dr Sudhakar K (@mla_sudhakar) February 6, 2022