ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಕೋಲೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿದ ಸಾಧಕಿಯರು!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಿಳೆಯರು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಲು, ಕೇವಲ ಆರಂಭಿಕ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ, ಪೂರಕ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬೆಂಬಲಗಳ ಜತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು.

- ಇದು ಉದ್ದಿಮೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮುನ್ನೆಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ಸ್ವಂತ ಉದ್ದಿಮೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ.



ಬೆಂಗಳೂರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೃಂಗ-2021ರ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ‘ಯಶಸ್ವಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಅನುಭವ’ ಕುರಿತ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ತಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಸಿಕ್ವೊಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ವೇತಾ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ‘ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಶೇಕಡವಾರು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.

ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೂರಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಜಾಣತನದಿಂದ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸವಾಲಿದ್ದರೂ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ದಿಮೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣವಿದೆ ಎಂದರು.

ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲರದೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಹಸಗಾಥೆ. ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕಾದ, ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಗಂಡನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ, ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿಗಾಗಿ ವಿಪರೀತ ಓಡಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರ ಜತೆಗೆ ಇತರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾದಂತಹ ಪಿಡುಗು ಒಡ್ಡಿದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಫರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟಲು ಹೊರಟ ವನ್ಯಾ ಚಂದೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ತಾವು ಬೀದಿಪಾಲಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಕೆಲಸಗಾರರ ಗ್ರಹಿಕೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಉದ್ಯಮವನ್ನು 2018ರಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Be fearless. If you dont ask for it, you don’t get it.

On the investor front, we need to bring capital and raise funds in order to provide better access for all.

- @hena1220, Founder & CEO, @getbasis pic.twitter.com/8Ly0raH7Ey

— BengaluruTechSummit (@blrtechsummit) November 19, 2021