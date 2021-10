ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೋವಿಡ್-19 ಭೀತಿ ನಡುವೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶನಿವಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನವೆಂಬರ್‌ 1 ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ಪರಸ್ಪರ‌ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು‌ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

#JustIn: Karnataka Govt issues guidelines on celebration of #Deepavali amid fears of fresh outbreak of Covid19 infection. Allows sale of only #GreenCrackers & strict compliance with Social distance. @DeccanHerald #Festival #Karnataka #Diwali pic.twitter.com/VzuHTkp0Ur

