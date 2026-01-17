ಶನಿವಾರ, 17 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeleisuretravel
ADVERTISEMENT

ವಿಧಾನ ಸೌಧದೊಳಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾ? ಹೀಗೆ ಬುಕ್‌ ಮಾಡಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ

ಪವಿತ್ರಾ ಭಟ್
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 6:26 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 6:26 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವಿಧಾನ ಸೌಧ

ವಿಧಾನ ಸೌಧ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ವಿಧಾನಸೌಧ

ವಿಧಾನಸೌಧ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ವಿಧಾನಸೌಧ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ನಕ್ಷೆ

ವಿಧಾನಸೌಧ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ನಕ್ಷೆ

GovernmentVidhana soudhaTour

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT