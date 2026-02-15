ಭಾನುವಾರ, 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeleisuretrekking
ADVERTISEMENT

ಚಾರಣ: ಅಗಸ್ತ್ಯನ ಮುಡಿಯಿಂದ ಕಂಡ ಇಳೆ!

ಮೋಹನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಸಿ.
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಗ್ಗ ಹಿಡಿದು ಹತ್ತುವ ಸಾಹಸ

ಹಗ್ಗ ಹಿಡಿದು ಹತ್ತುವ ಸಾಹಸ

ಮುಂಜಾನೆಯ ಚಾರಣ

ಮುಂಜಾನೆಯ ಚಾರಣ

ಹಗ್ಗ ಹಿಡಿದು ಹತ್ತಿದ ನಂತರ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಚಾರಣಿಗ

ಹಗ್ಗ ಹಿಡಿದು ಹತ್ತಿದ ನಂತರ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಚಾರಣಿಗ

ಅಗಸ್ತ್ಯಮಲೆಯಿಂದ ಹುಲಿಯ ಪಂಜದಂತೆ ಕಾಣುವ ‘ಐಂತಲೈ ಪೊದಿಗೈ’ ಪರ್ವತಗಳು

ಅಗಸ್ತ್ಯಮಲೆಯಿಂದ ಹುಲಿಯ ಪಂಜದಂತೆ ಕಾಣುವ ‘ಐಂತಲೈ ಪೊದಿಗೈ’ ಪರ್ವತಗಳು 

TourismKeralaTrekking

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT