ಬುಧವಾರ, 12 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsfact check
ADVERTISEMENT

Factcheck: ಮುಸ್ಲಿಮರು 'ಅರೇಬಿಕ್' ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿಲ್ಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
Last Updated : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
USFact checkSocial MediaFake news
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT