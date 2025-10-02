ಕೇರಳ | ‘ಕಲಾಮಂಡಲಂ’ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಲಕಿಯ ರಂಗಪ್ರವೇಶ

<p><strong>ತ್ರಿಶೂರ್:</strong> ಕೇರಳದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ‘ಕಲಾಮಂಡಲಂ’ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಕಥಕ್ಕಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ರಂಗಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ 95 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಕಲಾವಿದೆಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಕೊಲ್ಲಂನ ನಿವಾಸಿ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಕಾರ ನಿಜಾಂ ಅಮ್ಮಾಸ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಬ್ರಿ (16) ರಂಗಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಕಲಾವಿದೆ. </p>.<p class="title">1930ರಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲಿಕೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು 2021ರಲ್ಲಿ. ಆ ಬಳಿಕ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾದ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಲಕಿ ಸಬ್ರಿ. ಇದೀಗ ಅವರು ‘ಕೃಷ್ಣ ವೇಷಂ’ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ‘ನನ್ನ ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸು ಈ ಮೂಲಕ ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p class="title">ಸಬ್ರಿ ಅವರ ತಂದೆ ನಿಜಾಂ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ,‘ ನಾನು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಬ್ರಿಗೂ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿತು. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಕಲಾಮಂಡಲಂನ ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಗೋಪಿ ಅವರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಇದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>