<p><strong>ಪಟ್ನಾ</strong>: ಭೋಜ್ಪುರಿ ನಟ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬಿಹಾರದ ಕರಕಟ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಚುನಾವಣಾ ಚಾಣಾಕ್ಯ, ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 'ಜನ ಸುರಾಜ್' ಪಕ್ಷದಿಂದಲೇ ಅವರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.</p><p><strong>ಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪ:</strong></p><p>ಪತಿ ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹ, ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವ ಜ್ಯೋತಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಅನೇಕ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. </p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಖನೌ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಪತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.</p><p><strong>ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲ್ಲ: ಪವನ್ ಸಿಂಗ್</strong></p><p>ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ನಾನು ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನನ್ನ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.</p><p>2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಕಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಪವನ್ ಸಿಂಗ್, ಸಿಪಿಐ(ಎಂಎಲ್) ಲಿಬರೇಶನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿರುದ್ಧ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>