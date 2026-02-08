ಭಾನುವಾರ, 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಅಸ್ಸಾಂ ಸಿಎಂ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆಯುವ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:27 IST
Last Updated : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ವಲಸಿಗರು ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ ಅಸ್ಸಾಂ: ಸಿಎಂ ಹಿಮಂತ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಲಸಿಗರು ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ ಅಸ್ಸಾಂ: ಸಿಎಂ ಹಿಮಂತ
ವಲಸಿಗರು ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ ಅಸ್ಸಾಂ: ಸಿಎಂ ಹಿಮಂತ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದ ಎಸ್‌.ಟಿ ವರದಿ: ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದ ಎಸ್‌.ಟಿ ವರದಿ: ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ
ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದ ಎಸ್‌.ಟಿ ವರದಿ: ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ದೇಶ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಸಿಎಂ: ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ವಿರುದ್ಧ ಪವನ್ ಖೆರಾ ಆರೋಪ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೇಶ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಸಿಎಂ: ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ವಿರುದ್ಧ ಪವನ್ ಖೆರಾ ಆರೋಪ
ದೇಶ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಸಿಎಂ: ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ವಿರುದ್ಧ ಪವನ್ ಖೆರಾ ಆರೋಪ
BJPAssamVideo

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT