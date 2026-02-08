ಅಸ್ಸಾಂ ಸಿಎಂ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆಯುವ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕ ರಚಿಸಿದ್ದ ವಿಡಿಯೊ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದೆ.</p>.ವಲಸಿಗರು ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ ಅಸ್ಸಾಂ: ಸಿಎಂ ಹಿಮಂತ.<p>ಅಸ್ಸಾಂ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಭಾರಿ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ರೈಫಲ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಇಬ್ಬರು ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಗಡ್ಡಧಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಂಡು ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ‘ಪಾಯಿಂಟ್-ಬ್ಲಾಂಕ್ ಶಾಟ್’ ಎಂದು ಒಕ್ಕಣೆ ನೀಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದ ಎಸ್.ಟಿ ವರದಿ: ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ.<p>ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯೊಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು, ಪಾಯಿಂಟ್-ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ನರಮೇಧಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ - ಈ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಂಡಿರುವ ಕನಸು’ ಎಂದು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಅಪಾಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಟ್ರೋಲ್ ವಿಡಿಯೊ ಎಂದು ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಕಾದ ವಿಡಿಯೊ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೇ ವಿಷ ಉಗುಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಬಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡಲೇಬಾರದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೊಲೆಗಾರರು.ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಶ್ರೀನೇಥ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p> .ದೇಶ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಸಿಎಂ: ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ವಿರುದ್ಧ ಪವನ್ ಖೆರಾ ಆರೋಪ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>