ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
Bihar Elections: ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು; ನಟ ಅಮಿತಾಬ್, ಸೈಫ್ ಕಣಕ್ಕೆ!

ಶೆಮಿನ್ ಜಾಯ್‌
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:57 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:57 IST
ಇಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ
243 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. 121 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂದು (ನವೆಂಬರ್‌ 6ರಂದು) ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 122 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನವೆಂಬರ್‌ 11ರಂದು ಮತದಾನವಾಗಲಿದೆ.
CongressBJPPoliticsNitish KumarRJDLalu PrasadManmohan SinghAtal Bihari VajpayeeBihar Assembly Elections

