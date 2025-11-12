Bihar Polls | ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ: 501 ಕೆ.ಜಿ ಲಡ್ಡು ಆರ್ಡರ್‌ ಮಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ

<p><strong>ಪಟ್ನಾ:</strong> ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬಹುಮತ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ 501 ಕೆ.ಜಿ ಲಡ್ಡು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ನ.06 ಮತ್ತು ನ.11 ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನ.14 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಂದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಶೇ 66.91ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ.</p><p>ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬಹುಮತ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ನುವವರು ಪಿಟಿಐ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮತ ಎಣಿಕೆ ದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋಳಿ, ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ, ಈದ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಚರಿಸಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಎನ್ಡಿಎ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p><p>ಪಟ್ನಾದಲ್ಲಿರುವ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಕರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 501 ಕೆ.ಜಿ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನ.14ರಂದು ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>