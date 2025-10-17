Bihar Polls | ಚೌಧರಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ: ವಿವಾದ

<p><strong>ಪಟ್ನಾ</strong>: ಬಿಹಾರದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಕುರಿತು ವಿವಾದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾರಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಮಪತ್ರದ ಜೊತೆ 23 ಪುಟಗಳ ಅಫಿಡೆವಿಟ್ ಅನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಷಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು 56 ಎಂದು ಅಫಿಡೆವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಚೌಧರಿ ಅವರು 10ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನೂ ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಚೌಧರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಫಿಡೆವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಾಮರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ‘ಪಿಎಫ್ಸಿ’ ಎಂಬ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೆ ಗೌರವ ಡಿ.ಲಿಟ್ ಸಂದಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ‘ಪಿಎಫ್ಸಿ’ ಅಂದರೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಚೌಧರಿ ಅವರು ತಡಕಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿವೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಬಳಿ ಚರಾಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳು ಸೇರಿ ₹10 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>