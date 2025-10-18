<p><strong>ಕೊಲಂಬೊ</strong>: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡಕ್ವರ್ಥ್ ಲೂಯಿಸ್ ನಿಯಮದನ್ವಯ (ಡಿಎಲ್ಎಸ್) ಆತಿಥೇಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವನ್ನು 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣಿಸಿತು. </p>.<p>ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಗಂಟೆ ಆಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪಂದ್ಯವನ್ನು 20–20 ಓವರುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ನೊನ್ಕುಲುಲೆಕೊ ಮ್ಲಾಬಾ (30ಕ್ಕೆ3) ಅವರ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಆತಿಥೇಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 105 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಡಕ್ವರ್ತ್ ಲೂಯಿಸ್ ನಿಯಮದಡಿ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು 121 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಇನ್ನೂ 31 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 125 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ನಾಯಕಿ ಲಾರಾ ವೋಲ್ವಾರ್ಡ್ (ಔಟಾಗದೇ 60;47ಎ) ಮತ್ತು ಟಾಜ್ಮಿನ್ ಬ್ರಿಟ್ಸ್ (ಔಟಾಗದೇ 55;42ಎ) ಅವರು ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. </p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 12 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಲಂಕಾ 10 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 37 ರನ್ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಓವರ್ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಶುರುವಾಗಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ್ತಿ ವಿಶ್ಮಿ ಗುಣರತ್ನೆ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿಗಳಿದ್ದ 34 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮಳೆ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಎಂಟು ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಕಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು 63 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. </p>.<p><strong>ಸ್ಕೋರುಗಳು</strong>: ಶ್ರೀಲಂಕಾ: 20 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 105 (ವಿಶ್ಮಿ ಗುಣರತ್ನೆ 34, ಕವಿಶಾ ದಿಲಾರಿ 14, ನಿಲಾಕ್ಷಿಕಾ ಸಿಲ್ವ 18; ಮಸಬಾತಾ ಕ್ಲಾಸ್ 18ಕ್ಕೆ2, ಎನ್.ಮ್ಲಾಬಾ 30ಕ್ಕೆ3) ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (ಗುರಿ 121): 14.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 125 (ಲಾರಾ ವೋಲ್ವಾರ್ಡ್ ಔಟಾಗದೇ 60, ಟಾಜ್ಮಿನ್ ಬ್ರಿಟ್ಸ್ ಔಟಾಗದೇ 55). ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ್ತಿ: ಲಾರಾ ವೋಲ್ವಾರ್ಡ್</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>