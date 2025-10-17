ಚುರುಮುರಿ: ಬಂಡೆ ಭವಿಷ್ಯ!

<p>ಬಂಡೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬುಡುಬುಡಿಕೆಯವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ. ‘ಟರ್ರ್ ಟಕಟಕ... ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇಚಾರ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇಚಾರ... ಕುರ್ಚೀ ಇಚಾರ, ಸಿ.ಎಂ ಕುರ್ಚೀ ಇಚಾರ, ಟರ್ರ್ ಟಕಟಕ...’</p><p>ಯಾರೊಂದಿಗೋ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಂಡೆ ಸಾಹೇಬರು, ‘ಲೇಯ್ ಯಾರೋ ಅದು ಸಿ.ಎಂ ಕುರ್ಚಿ ವಿಷ್ಯ ಮಾತಾಡೋನು? ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೆ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ಸ್ಸಾಮಿ ನಾನು ಬುಡುಬುಡಿಕೆಯೋನು, ದೇವಿ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ನುಡೀತಾ ಐತೆ, ಸಿಟ್ಟಾಗಬ್ಯಾಡ, ಯಾವುದೋ ನೋವು ನಿನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಐತೆ, ಗಂಟಲ ಮಾತು ಗಂಟಲಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಐತೆ. ನಿಜಾಂದ್ರೆ ನಿಜಾನ್ನು, ಸುಳ್ಳಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು...’</p><p>‘ನಿಜ, ಏನೀಗ?’</p><p>‘ಸ್ಸಾಮಿ ನೀನು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಒಂದು ದೇಶ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕಂಡಿದ್ದೆ... ಸ್ಸಾಮಿ ನಿಮ್ಮವರೇ ನಿನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಮುಳ್ಳಾಗವರೆ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲವೋ...’</p><p>‘ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ...’</p><p>‘ಸ್ಸಾಮಿ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಹಣೆಬರ, ಹಣೆಬರ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಮು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಗೆದ್ದು ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಡಿಯೋ ಕಾಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಒದ್ದು ಕಿತ್ಕಳೋ ಹಾಗೆ ಆಗೋಯ್ತು... ನಿಜವೋ?’</p><p>‘ಸರಿ, ಮುಂದಕ್ಕೇಳು...’</p><p>‘ಸ್ಸಾಮಿ, ನೀನುಂಟು ನಿನ್ನ ದೇವರುಂಟು... ಪೂಜೆ, ಹೋಮ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂಟಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಯ್ತು. ದೇವಿ ಹೂ ಕೊಟ್ರೂ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ... ನಿಜವೋ?’</p><p>‘ಹೂ ಕಣಯ್ಯ, ಮುಂದೆ?’</p><p>‘ಸ್ಸಾಮಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಖ ಚೌರ ಮಾಡಬೇಡ, ಬುಧವಾರ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಡ, ಮಾಸ ಹನ್ನೊಂದು ಕಳೆದು ಹನ್ನೆರಡರ ಒಳಗೆ ನೀನು ಸಿಂಹಾಸನ ಏರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ತಾಯತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ನಿಂದೊಂದು ಹಳೇ ಶರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀಯ?’</p><p>‘ಹಳೆ ಶರ್ಟ್ ಯಾಕೆ, ಬುಡುಬುಡಿಕೆ ನಿಗಮ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೇನು ಮಾಡಿಕೊಡು...’</p><p>ಬುಡುಬುಡಿಕೆಯವನಿಗೆ ಮಾತೇ ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ!</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>