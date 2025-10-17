<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿಂಚನಾ ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣದ ಹನುಮಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಓಪನ್ 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದ ಮುಬಸ್ಸಿನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು 6.36 ಮೀ. ಜಿಗಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಿಸಿದರೆ, ಸಿಂಚನಾ (6.22 ಮೀ.) ಅವರು ರಜತ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೇರಳದ ಅಭಿರಾಮಿ ವಿ.ಎಂ. (5.98 ಮೀ) ಕಂಚು ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ 10 ಸಾವಿರ ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಶುರಾಮ್ ಅವರು ಕಂಚು ಜಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಿಲೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪೂವಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಂ.ಆರ್.ಪೂವಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾ ಮೋಹನ್ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಸೀನಿಯರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿರುವ ಭಾರತ 4x400ಮೀ. ರಿಲೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಟವು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ 24ರಂದು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿಕ್ ಎಂ.(ಪುರುಷರ 110ಮೀ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್), ಸುಪ್ರಿಯ ಎಸ್.ಬಿ.(ಮಹಿಳೆಯರ ಹೈಜಂಪ್) ಹಾಗೂ ಕರೀಷ್ಮಾ ಎಸ್.(ಮಹಿಳೆಯರ ಜಾವೆಲಿನ್) ಅವರೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>