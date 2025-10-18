ಏಷ್ಯನ್‌ ಕಪ್‌: ಭಾರತ ಅರ್ಹತೆ

<p><strong>ಬಿಷ್ಕೆಕ್, ಕಿರ್ಗಿಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್</strong>: ಭಾರತ ವನಿತೆಯರ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ 2–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ, ಎಎಫ್ಸಿ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಿತು.</p><p>ಭಾರತದ ಪರ ತಂಡಮೋನಿ ಬಾಸ್ಕಿ (55ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಕುಮಾರಿ (66ನೇ ನಿಮಿಷ) ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಪರ ಶಖ್ಜೋಡಾ ಅಲಿಖೋನೋವಾ (38ನೇ ನಿಮಿಷ) ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರಿ ಸೇರಿಸಿದರು.</p><p>ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗ ಭಾರತ ತಂಡವು ಆರು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಎಫ್ಸಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>