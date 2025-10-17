<p><strong>ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ</strong>: ನಾಯಕಿ ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ ಅವರ ಅಜೇಯ ಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಎದುರು ಸುಲಭ ಜಯಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. </p>.<p>ಎಸಿಎ–ವಿಡಿಸಿಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 199 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 24.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿತು. 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯಸಾಧಿಸಿತು. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4ರಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯವು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 9 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿರುವ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕಿತು. ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡವು ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತಿತು. </p>.<p>ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಶೋಭನಾ ಮೊಸ್ತಾರೆ (ಔಟಾಗದೇ 66; 80ಎ, 4X9) ಅವರ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟದಿಂದ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9ಕ್ಕೆ 198 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನಾಯಕಿ ಅಲಿಸಾ (ಔಟಾಗದೇ 113; 77ಎ, 4X20) ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಫೋಬಿ ಲಿಚ್ಫೀಲ್ಡ್ (ಔಟಾಗದೇ 84; 72ಎ, 4X12, 6X1) ಉತ್ತಮ ಜೊತೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು 24.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ 202 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. </p>.<p>ಅಲಿಸಾ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಸತತ ಎರಡನೇ ಶತಕ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಲಿಸಾ ಮತ್ತು ಲಿಚ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. </p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು</strong></p><p><strong>ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ:</strong> 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9ಕ್ಕೆ198 (ರುಬಿಯಾ ಹೈದರ್ 44, ಶರ್ಮಿನ್ ಅಕ್ತರ್ 19, ಶೋಭನಾ ಮೊಸ್ತಾರೆ ಔಟಾಗದೇ 66, ಆ್ಯಷ್ಲೆ ಗಾರ್ಡನರ್ 48ಕ್ಕೆ2, ಅನಾಬೆಲ್ ಸದರ್ಲೆಂಡ್ 41ಕ್ಕೆ2, ಅಲನಾ ಕಿಂಗ್ 18ಕ್ಕೆ2, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೇರ್ಹಾಮ್ 22ಕ್ಕೆ2)</p><p><strong>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ:</strong> 24.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ 202 (ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ ಔಟಾಗದೇ 113, ಫೋಬಿ ಲಿಚ್ಫೀಲ್ಡ್ ಔಟಾಗದೇ 84) ಫಲಿತಾಂಶ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ.</p><p><strong>ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ</strong>: ಅಲನಾ ಕಿಂಗ್.</p>.<p><strong>ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ:</strong> ಶ್ರೀಲಂಕಾ–ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ</p><p><strong>ಆರಂಭ</strong>: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3</p><p><strong>ನೇರಪ್ರಸಾರ</strong>: ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಜಿಯೊಸ್ಟಾರ್</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>