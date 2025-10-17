<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿದ್ದ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಸೆ ಕಾಡಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ತಂಡ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 6–5ರಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ಆಟ 38–38ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ತ್ಯಾಗರಾಜ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ ಲೋಚಬ್ ಅವರ ಸೂಪರ್ ಟೆನ್ ಮತ್ತು ನವದೀಪ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಟ್ಯಾಕಲ್ಗಳು ಪಟ್ನಾ ಆಟದ ಹೈಲೈಟ್. ಆದರೆ <br>ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಮನದೀಪ್ ಅವರು ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೇ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೆಕ್ಕಿದ್ದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ ಅಲಿರೇಝಾ ಅವರು ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಟೆನ್ ಸಾಧನೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬುಲ್ಸ್ಗೆ ಇದು 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸೋಲು. ಎಂಟು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ಯೋಗೇಶ್ ಬಳಗ 16 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೊಡನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪಟ್ನಾ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದು 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಷ್ಟೇ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದೆ.</p>.<p>ದಿನದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯು ಮುಂಬಾ ತಂಡ 33–26 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಘಿಕ ಆಟವಾಡಿದ ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ ತಂಡವು 53–26ರಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ಯೋಧಾಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣಿಸಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>