Bihar Result | ‘ಯಾತ್ರೆ’ ಕೈಗೊಂಡಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಸೋಲು

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:20 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:20 IST
95 ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿರುವ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಲು ನಿಶ್ಚಿತ. ಪರಾಭವಗೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ಹೊಸ ಆರೋಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆರೋಪಗಳೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ
ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗ
CongressBiharBihar Assembly ElectionsBihar Election Results

