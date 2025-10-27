ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬಿಹಾರ: NDA ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಶಾಸಕನನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ

ಪಿಟಿಐ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:36 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:36 IST
BJPPoliticsBihar Assembly Elections

