ಬಿಜೆಪಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ: ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ

<p><strong>ನಾಗ್ಪುರ:</strong> 'ಬಿಜೆಪಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>'ಜ.15ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ನಾಗ್ಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ–ಶಿವ ಸೇನಾ ಮೈತ್ರಿ ಜಯಗಳಿಸಿದರೆ ಜನರ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p class="bodytext">ಮೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಗಡ್ಕರಿ, 'ಬಿಜೆಪಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಹರಡುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ನಮಗೆ ಹಿಂದೂಗಳಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಯರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p class="bodytext">'ನೀವು ಮಸೀದಿ, ಗುರುದ್ವಾರ, ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರ ರಕ್ತ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ವರ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>