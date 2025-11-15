ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬಿಹಾರ: ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ಎಂಎಲ್‌ಸಿ, ಮೇಯರ್‌ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಅಮಾನತು

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ: ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:01 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:01 IST
BJPBihar Election Results

