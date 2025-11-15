4 ಸಾವಿರ ರನ್, 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿಕೆಟ್ಸ್: ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ:</strong> ಭಾರತ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಥಮ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 4000 ರನ್ಸ್ ಮತ್ತು 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. </p><p>ಜಡೇಜಾ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 11 ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 4000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 4000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ಗಳು ಹಾಗೂ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. </p><p>ಜಡೇಜ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ 5248 ರನ್ ಹಾಗೂ 434 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>4000+ ರನ್ಸ್ ಹಾಗೂ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಇತರೆ ಆಟಗಾರರು?</strong></p><p>ಇಯಾನ್ ಬೋಥಮ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) – 5200 ರನ್ಸ್, 383 ವಿಕೆಟ್ಸ್ </p><p>ಕಪೀಲ್ ದೇವ್ (ಭಾರತ) – 5248 ರನ್ಸ್, 434 ವಿಕೆಟ್ಸ್</p><p>ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ವೆಟ್ಟೋರಿ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್) – 4532 ರನ್ಸ್, 362 ವಿಕೆಟ್ಸ್</p><p>ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ (ಭಾರತ)– 4000* ರನ್ಸ್ ಹಾಗೂ 338 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>.IND vs SA | ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್.IND vs SA Test | ದ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್: ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಭಾರತ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>