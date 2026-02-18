ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ 'ಗಾಮಿನಿ' ಚೀತಾ: ಮೂರು ಮರಿಗಳ ಜನನ

ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:44 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:44 IST
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Explainer | ಹೆಚ್ಚಾದವು ಸಿಂಹ, ಘೇಂಡಾಮೃಗ, ಚೀತಾ: ವನ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಭರವಸೆ

Explainer | ಹೆಚ್ಚಾದವು ಸಿಂಹ, ಘೇಂಡಾಮೃಗ, ಚೀತಾ: ವನ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಭರವಸೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ: ಕುನೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಐದು ಚೀತಾ ಮರಿಗಳ ಜನನ

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ: ಕುನೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಐದು ಚೀತಾ ಮರಿಗಳ ಜನನ
