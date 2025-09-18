<p><strong>ಸುಕ್ಮಾ</strong>: ಒಂಬತ್ತು ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ, ₹5 ಲಕ್ಷ ಇನಾಮು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ನಕ್ಸಲ್, ಛತ್ತೀಸಗಢದ ಸುಕ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡೆಸಿದ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗಫ್ಡಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರಾ ಗ್ರಾಮದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಬಳಿಕ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನಕ್ಸಲ್ ಮೃತದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬಸ್ಕಿ ನಪ್ಪೂ (35) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಮೃತದೇಹದ ಬಳಿ ಬೋರ್ ರೈಫಲ್, 5 ಕಾಡೂತೂಸು, ಒಂದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಪೋನ್. ಕಾರ್ಡೆಕ್ಸ್ ತಂತಿ, ಜಿಲೆಟಿನ್ ರಾಡ್, ಗನ್ಪೌಡರ್, ರೆಡಿಯೊ, ಮಾವೋವಾದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>