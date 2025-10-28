ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಗ್ಗಿಸಲು ದೆಹಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮೋಡಬಿತ್ತನೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಗ್ಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನ: ಸಚಿವ ಮಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿರ್ಸಾ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:34 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮೋಡಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬಳಸಿರುವ ವಿಮಾನ   – ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ಮೋಡಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬಳಸಿರುವ ವಿಮಾನ   – ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
DelhiAir Pollution

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT